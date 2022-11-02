Неудержимые: "Бавария" установила уникальный рекорд Лиги чемпионов

Мюнхенской "Баварии" покорилось новое рекордное достижение в Лиге чемпионов.

Во вторник, 1 ноября, немецкий гранд победил миланский "Интер" в домашнем матче заключительного тура групповой стадии самого престижного еврокубка.

"Бавария" стала единственной командой нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, не потерявшей ни одного очка на групповом этапе. Подопечные Юлиана Нагельсмана выиграли все шесть поединков, по дважды обыграв "Интер", "Барселону" и "Викторию Пльзень".

Более того, мюнхенский клуб два сезона подряд преодолел групповой раунд ЛЧ без очковых потерь. Это абсолютный рекорд турнира, ведь раньше никому подобное не удавалось. В прошлой кампанию баварцы победили во всех шести матчах группы Лиги чемпионов, где их соперниками были "Барселона", португальская "Бенфика" и киевское "Динамо".

Также "Бавария" первой в историю сумела выиграть все шесть матчей групповой стадии ЛЧ в трех разных сезонах. Кроме текущей и прошлой кампании, "Рекордмастер" делал это в розыгрыше-2019/20.

Напомним, именно "Баварии" принадлежит рекорд групповой стадии Лиги чемпионов по количеству одержанных побед подряд. Выигрышная серия мюнхенцев составляет 13 поединков. В последний раз баварцы не выиграли матч группового этапа ЛЧ в декабре 2020 года, когда сыграли вничью с мадридским "Атлетико" (1:1).

Ранее "Бавария" установила новый рекорд Лиги чемпионов по количеству матчей без поражений на групповой стадии турнира, побив достижение мадридского "Реала". Мюнхенцы не проигрывают в группе ЛЧ уже 34 матча - 31 победа и 3 ничьих.

В последний раз мюнхенский коллектив проигрывал на групповом этапе ЛЧ еще пять лет назад. В сентябре 2017 года баварцы уступили французскому ПСЖ со счетом 0:3.

"Бавария" (18 очков) с первого места вышла в плей-офф Лиги чемпионов . "Интер" (10) пробился в 1/8 финала со второй строчки. "Барселона" (7) стала третьей и вылетела в стыковые матчи Лиги Европы. "Виктория" Пльзень (0) завершила свой путь в еврокубках.

. "Интер" (10) пробился в 1/8 финала со второй строчки. "Барселона" (7) стала третьей и вылетела в стыковые матчи Лиги Европы. "Виктория" Пльзень (0) завершила свой путь в еврокубках. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов запланирована на 7 ноября.

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