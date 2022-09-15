Неудержимый: Месси установил сразу несколько исторических голевых рекордов в Лиге чемпионов (видео)

Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси стал автором новых рекордных достижений в самом престижном клубном турнире Европы - Лиге чемпионов.

Семикратный обладатель обладатель "Золото мяча" отличился голом в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 против израильского "Маккаби" Хайфа.

Это позволило 35-летнему аргентинцу установить сразу два исторических рекорда в Лиге чемпионов.

Во-первых, Лео стал первым игроком в истории главного футбольного еврокубка, который забивал в 18 разных сезонах. Догнать Месси по этому показателю может форвард мадридского "Реала" Карим Бензема, если забьет в этом сезоне ЛЧ - пока у француза голы в 17 сезонах.

18 — Lionel Messi se ha convertit en el primer jugador en la història que marca en 18 temporades diferents de la Lliga de Campeones (Karim Benzema, 17). Infalible. pic.twitter.com/atvSue9CWe — OptaJose (@OptaJose) September 14, 2022

Во вторых, "Маккаби" Хайфа стал уже 39-й командой, которой Месси забивал в Лиге чемпионов. Это абсолютный рекорд турнира. Лионель превзошел своего извечного конкурента - португальца Криштиану Роналду, который в ЛЧ поражал ворота 38 клубов.

— Лионелл Messi был теперь scored в Champions League goal proti record 39 different teams



39 — Lionel Messi

38 – Cristiano Ronaldo

34 — Карим Бензема

33 — Rául

31 — Robert Lewandowski #MACPSG #UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) September 14, 2022

Видео гола Месси в ворота "Маккаби"

Напомним, ПСЖ одержал волевую победу над "Маккаби" со счетом 1:3 . В другом матче группы Н "Ювентус" несколько неожиданно потерпел поражение от "Бенфики" - 1:2 .

ПСЖ с 6 баллами вышел на первое место в группе Н, опережая "Бенфику" по дополнительным показателям. "Маккаби" и "Ювентус" не набрали очков за два стартовых тура.

Матчи 3-го тура ЛЧ состоятся 5 октября: "Ювентус" - "Маккаби", "Бенфика" - ПСЖ.

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