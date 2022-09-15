Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Неудержимый: Месси установил сразу несколько исторических голевых рекордов в Лиге чемпионов (видео)

Дата публикации
Просмотры
47
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Неудержимый: Месси установил сразу несколько исторических голевых рекордов в Лиге чемпионов (видео)

Фото: Associated Press

Нападающий французского ПСЖ Лионель Месси стал автором новых рекордных достижений в самом престижном клубном турнире Европы - Лиге чемпионов.

Семикратный обладатель обладатель "Золото мяча" отличился голом в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 против израильского "Маккаби" Хайфа.

Это позволило 35-летнему аргентинцу установить сразу два исторических рекорда в Лиге чемпионов.

Во-первых, Лео стал первым игроком в истории главного футбольного еврокубка, который забивал в 18 разных сезонах. Догнать Месси по этому показателю может форвард мадридского "Реала" Карим Бензема, если забьет в этом сезоне ЛЧ - пока у француза голы в 17 сезонах.

Во вторых, "Маккаби" Хайфа стал уже 39-й командой, которой Месси забивал в Лиге чемпионов. Это абсолютный рекорд турнира. Лионель превзошел своего извечного конкурента - португальца Криштиану Роналду, который в ЛЧ поражал ворота 38 клубов.

Видео гола Месси в ворота "Маккаби"

Напомним, ПСЖ одержал волевую победу над "Маккаби" со счетом 1:3. В другом матче группы Н "Ювентус" несколько неожиданно потерпел поражение от "Бенфики" - 1:2.

  • ПСЖ с 6 баллами вышел на первое место в группе Н, опережая "Бенфику" по дополнительным показателям. "Маккаби" и "Ювентус" не набрали очков за два стартовых тура.
  • Матчи 3-го тура ЛЧ состоятся 5 октября: "Ювентус" - "Маккаби", "Бенфика" - ПСЖ.

Читайте также:

Первый после Шевченко: суперталант "Шахтера" установил голевое достижение в Лиге чемпионов

Уладил конфликт: Гвардиола смешно отреагировал на "горчичник" после матча Лиги чемпионов (фото, видео)

Смена тренера не помогла: "Челси" не удалось реабилитироваться за поражение на старте Лиги чемпионов

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Лига чемпионов УЕФА
Следующая публикация