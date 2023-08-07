Неудержимый: Месси в третий раз подряд оформил дубль за "Интер" Майами – видео эффектных голов

Аргентинец отличился дублем и реализовал послематчевый пенальти.
Звездный форвард "Интера" Майами Лионель Месси помог своему клубу выйти в четвертьфинал Кубка лиг. 36-летний аргентинец стал героем поединка против "Далласа".
В игре 1/8 финала капитан "Интера" Майами оформил дубль. Уже на шестой минуте встречи Месси в касание забил красивым ударом в ближний угол из-за пределов штрафной после передачи Жорди Альбы.
7' | Jordi ➡️ Messi идти нам на борту ежегодно в матче #DALvMIA | 0-1 | #MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/ZTIM2k819g— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023
На 85-й минуте Лео оформил дубль, чем спас свою команду от поражения. При счете 4:3 в пользу "Далласа" аргентинец отметился невероятным голом прямым ударом со штрафного.
OTRO GOLAZO DE NUESTRO CAPITÁN #DALvMIA | 4-4 pic.twitter.com/aOhBw7LJGZ— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023
Победитель матча определялся в серии пенальти. Месси пробивал первым и свой одиннадцатиметровый уверенно реализовал. В итоге Лео и Ко выиграли серию пенальти (3:5) и вышли в следующую стадию соревнований.
A LA PRÓXIMA RONDAAAA‼️‼️ pic.twitter.com/h4H6RSavZA— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023
Также весь матч на поле провел украинский защитник "Интера" Майами Сергей Кривцов.
Обзор матча
В четвертьфинале Кубка лиг соперником "Интера" Майами станет победитель пары "Шарлотт" – "Хьюстон Динамо".
Отметим, что Месси оформил дубль в третьем матче подряд за американский клуб. Он отмечался в каждом из четырех сыгранных поединков за "Интер" Майами. На счету аргентинца уже семь голов и результативная передача.
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