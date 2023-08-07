Неудержимый: Месси в третий раз подряд оформил дубль за "Интер" Майами – видео эффектных голов

Звездный форвард "Интера" Майами Лионель Месси помог своему клубу выйти в четвертьфинал Кубка лиг. 36-летний аргентинец стал героем поединка против "Далласа".

В игре 1/8 финала капитан "Интера" Майами оформил дубль. Уже на шестой минуте встречи Месси в касание забил красивым ударом в ближний угол из-за пределов штрафной после передачи Жорди Альбы.

На 85-й минуте Лео оформил дубль, чем спас свою команду от поражения. При счете 4:3 в пользу "Далласа" аргентинец отметился невероятным голом прямым ударом со штрафного.

OTRO GOLAZO DE NUESTRO CAPITÁN #DALvMIA | 4-4 pic.twitter.com/aOhBw7LJGZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023

Победитель матча определялся в серии пенальти. Месси пробивал первым и свой одиннадцатиметровый уверенно реализовал. В итоге Лео и Ко выиграли серию пенальти (3:5) и вышли в следующую стадию соревнований.

A LA PRÓXIMA RONDAAAA‼️‼️ pic.twitter.com/h4H6RSavZA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2023

Также весь матч на поле провел украинский защитник "Интера" Майами Сергей Кривцов.

Обзор матча

В четвертьфинале Кубка лиг соперником "Интера" Майами станет победитель пары "Шарлотт" – "Хьюстон Динамо".

Отметим, что Месси оформил дубль в третьем матче подряд за американский клуб. Он отмечался в каждом из четырех сыгранных поединков за "Интер" Майами. На счету аргентинца уже семь голов и результативная передача.

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