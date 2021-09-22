Неудержимый Траоре и шедевр Алана Патрика: "Шахтер" разгромил "Динамо" и завоевал Суперкубок Украины

Первый трофей для Де Дзерби.

Донецкий "Шахтер" разгромил киевское "Динамо" и завоевал Суперкубок Украины. Поединок за первый трофей в сезоне, который проходил на столичном НСК "Олимпийский" завершился со счетом 3:0.

"Горняки" первыми могли забить, когда с мячом завозился Денис Бойко, однако в этом эпизоде киевлянам повезло - после рикошета от игрока донецкой команды мяч вылетел в поле.

"Бело-синие" ответили двумя моментами у Владислава Супряги и Виталия Буяльского. Первый из убойной позиции пробил в штангу, а удар второго из-под перекладины вытянул Андрей Пятов.

"Шахтер" же забил своим первым ударом в створ ворот Бойко. После суматохи в штрафной площади номинальных гостей Лассина Траоре ударом головой перебросил вратаря "Динамо" и открыл счет в поединке.

В дебюте второго тайма "горняки" могли забить второй мяч. Тарас Степаненко пробил издали и попал в Илью Забарного, от которого мяч попал в штангу и вылетел в поле.

Но уже на 54-й минуте подопечные Роберто Де Дзерби забили таки второй мяч. Исмаили получил классную передачу на левом фланге от Педриньо, убежал к воротам и прострелил. Траоре забивал в пустые ворота.

Спустя семь минут счет и вовсе стал разгромным. У "Шахтера" прошла контратака, которую ударом метров с 20 в самую девятку завершил Алан Патрик.

"Бело-синие" не сдались, но отыграть хотя бы мяч так и не смогли, позволив Де Дзерби выиграть первый трофей в его тренерской карьере.

Матч за Суперкубок Украины должен был состояться 24 июля, но из-за нагрузки на футболистов в связи с Евро-2020 битву за трофей перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. Для "Шахтера" это 9-я победа в турнире. Столько же раз трофей выигрывало и "Динамо".

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