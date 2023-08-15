"Невероятная афера": Усик высмеял Фьюри за бой против бывшего чемпиона UFC

Украинский боксер заявил, что "Цыганский король" боится встретиться с ним на ринге.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик высказался о решении обладателя титула WBC Тайсона Фьюри провести выставочный бой против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Украинский боксер высмеял "Цыганского короля", назвав его поединок со звездой смешанных единоборств "невероятной аферой".

Также Усик добавил, что хочет посоревноваться в ринге с Фьюри, однако британец боится сразиться с ним.

"Фигня. Ничего не думаю об этом бое. Это невероятная афера. Ничего не думаю об этом, о жадном пузе – тоже. Мне все равно.

Хотелось бы, конечно, побоксировать с Фьюри. Но мне кажется, что он немного боится", – сказал Усик в интервью YouTube-каналу Ringpolska.

29 апреля Усик и Фьюри должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После этого команда украинца начала переговоры о бое с обязательным претендентом на титул WBA британцем Даниэлем Дюбуа. Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.

В свою очередь, Фьюри 28 октября в Саудовской Аравии проведет выставочный бой против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

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