Невероятная история золушки: "Лутон" впервые в истории вышел в АПЛ и повторил рекорд Англии

В следующем сезоне команда из одноименного города дебютирует в элите английского футбола.

"Лутон" впервые в своей истории завоевал путевку в английскую Премьер-лигу (АПЛ).

В финале плей-офф Чемпионшипа "Лутон" обыграл "Ковентри". Основное время и экстра-таймы завершились вничью 1:1, а в серии пенальти "Лутон" победил со счетом 6:5.

Таким образом, в следующем сезоне "Лутон" дебютирует в элитном дивизионе чемпионата Англии.

"Лутон" повторил национальный рекорд, за 9 сезонов поднявшись из Национальной лиги (4-й по рангу дивизион Англии) в АПЛ.

Только "Уимблдон" в период с 1977-го по 1986 год (тоже за 9 лет) проделал путь с 4-го в элитный английский дивизион.

9 — Luton Town должен был реализовать Premier League just nine years po promoted from National League in 2014, joint-fastest team has gone from fifth tier to the top-flight, along with Wimbledon between 1977 and 19. — OptaJoe (@OptaJoe) May 27, 2023

Ранее прямые путевки в АПЛ на следующий сезон завоевали "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед".

В Чемпионшип по итогам текущего сезона Премьер-лиги вылетит "Саутгемптон" и еще два клуба, имена которых станут известны позже.

Борьбу за спасительную 17-ю позицию, которая позволит остаться в АПЛ, ведут "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко (33 балла), "Лестер" (31 очко) и "Лидс" (31 пункт).

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