Невероятная красота: звездный футболист забил гол бисиклетой в чемпионате Турции (видео)

Нигерийский нападающий "Галатасарая" Виктор Осимхен стал автором роскошного гола в матче 9-го тура чемпионата Турции с "Антальяспором".

Осимхен вышел на замену на 78-й минуте поединка, а в компенсированное ко второму тайма время поразил ворота соперника безумным ударом в падении через себя.

Видео гола Осимхена бисиклетой

Victor Osimhen'den klas röveşata



Fantastik golün farklı açıları! #beINSPORTS pic.twitter.com/ERWjxHnaUP — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) октябрь 19, 2024

"Это был потрясающий гол. Посвящаю его нашему тренеру – у него сегодня день рождения. Номинация на премию Пушкаша за лучший гол? Конечно, может быть. Это был потрясающий мяч, почему нет", – сказал Виктор после игры.

В итоге гости одержали разгромную победу со счетом 3:0 . Кроме шедевра Осимхена, в составе "Галатасарая" дубль оформил Мауро Икарди.

Осимхен выступает за "Галатасарай" на правах аренды из итальянского "Наполи" до конца сезона-2024/25. За турецкий клуб 25-летний нигериец уже имеет три гола и четыре ассиста в пяти матчах во всех турнирах.

Сейчас "Галатасарай" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции, набрав 25 очков после девяти поединков.

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