"Невероятная мама, исключительная спортсменка": Монфис чувственно поздравил Свитолину с триумфом в Риме

Французский теннисист трогательно отреагировал на выигрыш своей женой-украинкой престижного турнира в Риме.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / instagram.com/iamgaelmonfils

Французский теннисист Гаэль Монфис, который является мужем украинской теннисистки Элины Свитолиной, эмоционально прокомментировал победу своей жены на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

"Восемь лет. Восемь лет, чтобы снова подняться на вершину турнира "Мастерс". Какой сезон, какая неделя, какая игра. Но прежде всего, какая женщина. Невероятная мама для Скай, исключительная спортсменка, душа, не похожа ни на одну другую.

Я так горжусь тобой, моя возлюбленная. Твоей силой, твоим спокойствием, всем, что ты несешь тихо изо дня в день. Ты вдохновляешь меня каждый день. Наслаждайся этим, впитывай все это. Ты заслуживаешь каждую секунду. Я люблю тебя", — написал Монфис на своей странице в Instagram.

Отметим, что в середине октября 2022 года Свитолина впервые стала мамой. Украинка родила от Монфиса дочь, которой дали имя Скай.

В финале турнира в Риме 31-летняя украинка (№10 WTA) обыграла американку Кори Гауфф (№4 WTA) — 6:4, 6:7, 6:2.

Элина завоевала 20-й титул WTA в карьере и третий на турнире в Риме. Раньше она побеждала здесь в 2017 и 2018 годах.

Ранее мы рассказывали, что украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой турнира WTA 1000 в испанском Мадриде, обыграв в финале нейтральную спортсменку с российским паспортом Мирру Андрееву.

