Невероятная результативность: "Бавария" установила голевой рекорд Бундеслиги

Мюнхенскому гранду покорилось историческое достижение.

Мюнхенская "Бавария" установила рекорд немецкой Бундеслиги. Команда Юлиана Нагельсмана выдала наиболее результативный старт за всю историю турнира.

В домашнем поединке 9-го тура "Рекордмастер" разгромил "Хоффенхайм" (4:0). Таким образом, в девяти стартовых турах текущего розыгрыша Бундеслиги мюнхенцы забила уже 33 гола, что является рекордным показателем для элитного дивизиона Чемпионата Германии.

33 goals after 9 matchdays — All-time Bundesliga record pic.twitter.com/tpQFxaN5xe — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 23, 2021

К слову, недавно грозную мощь баварцев ощутило на себе и киевское "Динамо". Подопечные Мирчи Луческу во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов на "Альянц Арене" проиграли чемпиону Германии со счетом 0:5.

"Бавария" лидирует в турнирной таблице, набрав 22 очка. Мюнхенский клуб на один балл опережает ближайшего преследователя - дортмундскую "Боруссию".

Следующий матч подопечные Нагельсмана проведут в Кубке Германии - их соперником во втором раунде турнира будет "Боруссия" Менхенгладбах. Встреча состоится 27 октября в 21:45.

После этого "Бавария" 30 октября проведет поединок Бундеслиги против берлинского "Униона".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку