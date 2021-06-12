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Невероятно трогательные кадры: фанат перед стартовым матчем Евро-2020 сделал предложение возлюбленной (видео)

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Невероятно трогательные кадры: фанат перед стартовым матчем Евро-2020 сделал предложение возлюбленной (видео)

Associated Press

Один из примечательных моментов первой игры турнира.

Перед стартовым матчем Евро-2020 между сборными Турции и Италии случился очень трогательный момент - один из фанатов сделал предложение своей девушке.

Парень стал на колено и подарил возлюбленной кольцо. Девушка, которая явно не ожидала такого поступка, схватилась за голову, но предложение приняла.

  • Сборная Италии разгромила турков со счетом 3:0. Их соперниками по группе А также являются Уэльс и Швейцария, которые свой матч 1-го тура завершили вничью (1:1).
  • В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, на Херсонщине метко анонсировали матч России на Евро-2020.