Невероятно трогательные кадры встречи лидера сборной Украины с маленьким сыном: футболист вернулся с Евро-2020 (видео)

Невероятно трогательные кадры встречи лидера сборной Украины с маленьким сыном: футболист вернулся с Евро-2020 (видео)

Игроки уже встретились с семьями.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук после возвращения с командой с Евро-2020 поделился кадрами встречи со своим маленьким сыном.

Футболист опубликовал трогательный момент в сторис Instagram. На видео видно, как Яремчук-младший, увидев отца, заулыбался и побежал ему на встречу.

Роман схватил сына на руки, крепко обнял и поцеловал.

Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы. На предыдущих двух континентальных форумах "сине-желтые" не могли преодолеть групповой этап.

Команда Андрея Шевченко пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1).

пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли (2:3), обыграли (2:1) и уступили (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1). В четвертьфинале Украина разгромно проиграла Англии (0:4).

(2:1). В четвертьфинале Украина (0:4). Яремчук на Евро-2020 сыграл во всех пяти матчах, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку