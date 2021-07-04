Невероятно трогательные кадры встречи лидера сборной Украины с маленьким сыном: футболист вернулся с Евро-2020 (видео)

Игроки уже встретились с семьями.
Форвард сборной Украины Роман Яремчук после возвращения с командой с Евро-2020 поделился кадрами встречи со своим маленьким сыном.
Футболист опубликовал трогательный момент в сторис Instagram. На видео видно, как Яремчук-младший, увидев отца, заулыбался и побежал ему на встречу.
Роман схватил сына на руки, крепко обнял и поцеловал.
- Украина впервые в истории вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы. На предыдущих двух континентальных форумах "сине-желтые" не могли преодолеть групповой этап.
- Команда Андрея Шевченко пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1).
- В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1). В четвертьфинале Украина разгромно проиграла Англии (0:4).
- Яремчук на Евро-2020 сыграл во всех пяти матчах, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.