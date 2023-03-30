Невероятное дежавю: звезда сборной Чили забил курьезный гол прямым ударом с углового (видео)

Алексис Санчес во второй раз в похожей манере огорчил вратаря команды Парагвая.

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес отличился неординарным голом в товарищеском матче против национальной команды Парагвая.

Лидер чилийцев в компенсированное ко второму тайма время, при счете 2:2, пошел выполнять угловой. Вместо навеса Санчес решил пробить в ближний угол и был вознагражден за свою смелость.

Голкипер Парагвая Антони Силва допустил курьезную ошибку и отбил мяч прямо в сетку собственных ворот.

В итоге игра завершилась победой Чили со счетом 3:2 .

Самое интересное, что аналогичный гол в ворота этого же голкипера Санчес забил прямым ударом с углового в матче отбора ЧМ-2022 в ноябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Чили вратарь забил курьезный гол через все поле, который может попасть в книгу рекордов Гиннеса.

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