"Неистовая заруба": Зеленский, Шмыгаль и Разумков эмоционально поздравили сборную с победой

Зеленский отметил, что сегодня сборников поддерживали 40 млн украинцев со всех уголков нашей страны — от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную сборную Украины по победой над Швецией и выходом в 1/4 Евро-2020.

Об этом глава государства написал на своих страницах в соцсетях.

"Да, это победа! Мы в 1/4 Евро! Невероятное напряжение, безумная "заруба" в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, respect — вы настоящие бойцы", — отметил президент.

Да-а-а, это победа-а-а! Мы в 1/4 Евро !!! Невероятное напряжение, безумная «Заруба» в экстра-тайме и феерическая развязка на 121-й минуте. Это было нереально круто! Ребята, respect — вы настоящие бойцы! Беседин — здоровье. Слава Украине! pic.twitter.com/21LtRqqitA — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) June 29, 2021

"Я знал, что сегодня и от себя лично, и от всей Украины напишу именно эти слова, независимо от результата:

Мы болели за вас всей душой! Мы благодарим вас от всего сердца! Мы гордимся вами всей страной! Но какое же большое счастье написать это именно после победы!

И получить возможность написать это еще раз. После 1/4. Или после 1/2. А, может, и после финала Евро!", — сказал президент.

Зеленский отметил, что сегодня сборников поддерживали 40 млн украинцев со всех уголков нашей страны.

"Сегодня не было вас и нас. Сегодня были мы. Украина! Команда, которая насчитывает более 40 млн. От Ужгорода до Луганска. От Чернигова до Симферополя. Которая показывает характер, мощь, которая бьется, терпит болезненные удары и боль, но встает и дает сдачи! Украина, которая побеждает", — подытожил он.

Также Зеленский пожелал здоровья форварду Артему Беседину, который получил травму на 98-й минуте.

К поздравлениям присоединились премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Шмыгаль подчеркнул, что это — историческая победа для сборной Украины.

"Мы в 1/4 финала Евро-2020. В этот вечер все 40 млн украинцев были с вами на поле. Гордимся", — написал премьер в Facebook.

Разумков отметил, что это — превосходный результат для нашей сборной и заслуженная победа над Швецией.

"Спасибо команде за результативную игру и возможность увидеть матч уже против сборной Англии. Верим в нашу победу! Так держать", — сказал спикер Рады.

Напомним, что сборная Украины в феерическом матче обыграла Швецию и вышла в 1/4 финала Евро-2020.

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