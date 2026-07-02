Невероятный камбэк: Бельгия одолела Сенегал и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Бельгия — Сенегал / © Associated Press

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Сборная Бельгии обыграла команду Сенегала в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Поединок на стадионе "Lumen Field" в американском Сиэтле завершился со счетом 3:2 по итогам экстра-таймов.

Сенегальцы открыли счет на 25-й минуте встречи — Хабиб Диарра сыграл на добивании после того, как Исмаилла Сарр головой пробил в штангу, замкнув навес Садио Мане с левого фланга.

Бельгия — Сенегал / © Associated Press

Бельгия — Сенегал / © Associated Press

На старте второго тайма африканская сборная увеличила свое преимущество — на 51-й минуте Исмаила Сарр воспользовался забросом Муссы Ниакате за спины защитникам бельгийцев и расстрелял ворота Тибо Куртуа.

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Для Сарра это уже 4-й гол на этом Мундиале. Он также оформил дубль в ворота Норвегии и забил в матче с Ираком.

Бельгия — Сенегал / © Associated Press

Бельгия — Сенегал / © Associated Press

На 86-й минуте бельгийцы сократили отставание в счете — Ромелу Лукаку, который вышел на замену после перерыва, забил гол после прострела Томаса Менье с правого фланга.

Бельгия — Сенегал / © Associated Press

Бельгия — Сенегал / © Associated Press

А уже на 89-й Бельгия сравняла счет — Леандро Троссард выполнил подачу в штрафную площадку, а Юри Тилеманс затылком отправил мяч в ворота, воспользовавшись ошибкой голкипера сенегальцев Мори Диава.

Бельгия — Сенегал / © Associated Press

Бельгия — Сенегал / © Associated Press

Поскольку основное время поединка закончилось вничью (2:2), игра перешла в экстра-таймы. Там бельгийцы вырвали победу — Тилеманс на 120+5-й минуте реализовал пенальти, который был назначен за фол против него со стороны Ламина Камара в штрафной площадке сенегальцев.

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Бельгия — Сенегал / © Associated Press

Бельгия — Сенегал / © Associated Press

Бельгия — Сенегал / © Associated Press

Таким образом, сборная Бельгии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, где сразится с победителем матча США — Босния и Герцеговина, который состоится в четверг, 2 июля, в 03:00 по киевскому времени.

Бельгия заняла первое место в группе G, сыграв вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0), а также разбив Новую Зеландию (5:1).

Сенегал финишировал третьим в квартете I, уступив Франции (1:3), проиграв Норвегии (2:3) и разгромив Ирак (5:0).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Англия совершила камбэк против ДР Конго и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

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