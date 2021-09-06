Невероятный камбэк: боец побывал в нокдауне, поднялся, выдержал шквал ударов и нокаутировал соперника (видео)

Невероятно зрелищный поединок двух американцев.

Накануне в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Fury FC 50, главным украшением которого стал поединок между двумя местными бойцами Кэмероном Смозерменом и Диланом Кингом.

Бой получился очень зрелищным. Бойцы постоянно шли в размен ударами. Во время одного из них Кингу удалось отправить сопернику в нокдаун, однако тот смог быстро подняться и избежать добивания на настиле октагона.

Тем не менее, Дилан попытался завершить дело и набросился на потрясенного соотечественника. Но несмотря на шквал пропущенных ударов, Смозермен смог выстоять и прийти в себя.

В последующем же Кэмерон смог сам сначала отправить Кинга в нокдаун, а затем завершить бой нокаутом.

Для Смозермена это была 3-я победа в карьере. В его пассиве 2 поражения.

Кинг проиграл 2-й поединок в смешанных единоборствах. На его счету 1 победа.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, поляк трижды побывал в нокдауне, после чего жестко вырубил легендарного кикбоксера.

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