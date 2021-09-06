Невероятный камбэк: боец побывал в нокдауне, поднялся, выдержал шквал ударов и нокаутировал соперника (видео)

Невероятно зрелищный поединок двух американцев.
Накануне в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Fury FC 50, главным украшением которого стал поединок между двумя местными бойцами Кэмероном Смозерменом и Диланом Кингом.
Бой получился очень зрелищным. Бойцы постоянно шли в размен ударами. Во время одного из них Кингу удалось отправить сопернику в нокдаун, однако тот смог быстро подняться и избежать добивания на настиле октагона.
Тем не менее, Дилан попытался завершить дело и набросился на потрясенного соотечественника. Но несмотря на шквал пропущенных ударов, Смозермен смог выстоять и прийти в себя.
В последующем же Кэмерон смог сам сначала отправить Кинга в нокдаун, а затем завершить бой нокаутом.
Cameron Smotherman vs. Dylan King #FuryFC50 pic.twitter.com/fFSoAqFGem— Streetfight Banned-cho (@streetfitebncho) September 5, 2021
- Для Смозермена это была 3-я победа в карьере. В его пассиве 2 поражения.
- Кинг проиграл 2-й поединок в смешанных единоборствах. На его счету 1 победа.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, поляк трижды побывал в нокдауне, после чего жестко вырубил легендарного кикбоксера.