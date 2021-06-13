Невероятный камбэк: Джокович обыграл 5-ю ракету мира и во второй раз в карьере выиграл Roland Garros

Сильнейший теннисист планеты продолжает доминировать.

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Roland Garros-2021 в мужском одиночном разряде.

В финале первая ракетка мира обыграл грека Стефаноса Циципаса (5-й номер мирового рейтинга). Поединок длился 4 часа 12 минут. Для победы сербу понадобилось пять сетов.

Первые две партии остались за греком. Первую из них он выиграл на тай-брейке. Но довести дело до победы Стефанос не смог.

Джокович совершил впечатляющий камбэк, выиграв три следующих сета, а с ними и главный трофей турнира.

Для 34-летнего Новака это вторая победа на Roland Garros. Турнир он также выигрывал в 2016 году.

22-летний Циципас впервые в карьере пробился в финал турнира серии Grand Slam.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в женском одиночном разряде победительницей Roland Garros стала чешка Барбора Крейчикова.

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