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Невероятный камбек: хет-трик Холанда помог "Манчестер Сити" одолеть "Кристалл Пелас"

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Невероятный камбек: хет-трик Холанда помог "Манчестер Сити" одолеть "Кристалл Пелас"

twitter.com/mancity

В субботу, 27 августа, в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" принимал "Кристалл Пелас".

"Манчестер Сити" в домашнем матче АПЛ победил "Кристалл Пелас" — 4:2.

В первом тайме гости вырвали преимущество в два мяча – на 4-й минуте автоголом отличился Джон Стоунз, а 21-й минуте забил Йоагим Андерсен.

В начале второй половины противостояния Бернарду Силву сократил отставание. На 62-й минуте началась "феерия" Эрлинга Холанда. Норвежец сначала сравнял счет, а затем забил в ворота соперника еще дважды.

  • "Манчестер Сити" имеет 10 очков и возглавляет турнирную таблицу АПЛ. "Кристалл Пелас" с 4 очками расположился на 13-й позиции.
  • В следующем туре "Манчестер Сити" будет принимать "Ноттингем Форест", а "Кристалл Пелас" сыграет с "Брентфордом".

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