Невероятный камбек: хет-трик Холанда помог "Манчестер Сити" одолеть "Кристалл Пелас"

В субботу, 27 августа, в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" принимал "Кристалл Пелас".

"Манчестер Сити" в домашнем матче АПЛ победил "Кристалл Пелас" — 4:2 .

В первом тайме гости вырвали преимущество в два мяча – на 4-й минуте автоголом отличился Джон Стоунз, а 21-й минуте забил Йоагим Андерсен.

В начале второй половины противостояния Бернарду Силву сократил отставание. На 62-й минуте началась "феерия" Эрлинга Холанда. Норвежец сначала сравнял счет, а затем забил в ворота соперника еще дважды.

"Манчестер Сити" имеет 10 очков и возглавляет турнирную таблицу АПЛ. "Кристалл Пелас" с 4 очками расположился на 13-й позиции.

В следующем туре "Манчестер Сити" будет принимать "Ноттингем Форест", а "Кристалл Пелас" сыграет с "Брентфордом".

Читайте также:

Уничтожил соперника 9 голами: "Ливерпуль" одержал первую победу в сезоне АПЛ

Реабилитация за ужасное начало сезона: "Манчестер Юнайтед" одержал вторую победу подряд в АПЛ

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 4-го тура Чемпионата Англии по футболу