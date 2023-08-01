Невероятный камбэк: Костюк победила чемпионку US Open-2019 на турнире в Вашингтоне

Украинская теннисистка Марта Костюк одержала яркую победу над представительницей Канады Бьянкой Андрееску в первом круге турнира WTA 500 в Вашингтоне (США).

Напряженный поединок длился 2 часа и 44 минуты. 21-летняя киевлянка (№34 WTA) обыграла чемпионку US Open-2019 (№44 WTA) за три сета – 2:6, 6:3, 7:6.

В решающем сете украинка смогла отыграть три матчбола: один – в 10-м гейме, а затем еще два – в 12-м. После этого Марта дожала свою соперницу на тай-брейке.

Отметим, что это была вторая встреча между Костюк и Андрееску. Украинцам удалось взять реванш за поражение в четвертьфинале турнира в Хуахине (Таиланд) в феврале этого года.

В 1/8 финала соревнований в Вашингтоне соперницей Марты станет шестая ракетка мира – француженка Каролин Гарсия, автоматически попавшая во второй раунд.

Напомним, на турнире в Вашингтоне выступят еще две украинки – Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

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