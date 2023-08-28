Невероятный камбэк: "Ливерпуль" в меньшинстве вырвал победу против "Ньюкасла" в АПЛ (видео)

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл" в матче 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:2 .

Первый тайм поединка остался за "сороками". На 25-й минуте хозяев вывел вперед Энтони Гордон.

Через три минуты "красные" остались в меньшинстве – Вирджил Ван Дейк получил прямую красную карточку за фол последней надежды.

Казалось, что "Ньюкасл" уверенно доведет дело до победы, но подопечные Эдди Хау свои моменты не реализовали. А вот команда Юргена Клоппа даже в меньшинстве сподобилась на камбэк.

Героем матча стал форвард мерсисайдского клуба Дарвин Нуньес. Уругваец оформил дубль – на 81-й минуте сравнял счет, а в компенсированное ко второму тайма время вырвал победу после паса Мохамеда Салаха.

Обзор матча

После этого поединка "Ливерпуль" (7 очков) вышел на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. "Ньюкасл" (3 балла) занимает 13-ю позицию.

В следующем туре "красные" 3 сентября примут "Астон Виллу", а "сороки" днем ранее на выезде встретятся с "Брайтоном".

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