"Невероятный парень": Усик согласился начать переговоры о следующем бое

Александр Усик / Фото: Денис Дидковский

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик после победы нокаутом над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном выразил готовность начать переговоры о бое против немца Агита Кабайела, который является обязательным претендентом на пояс WBC.

Об этом украинский боксер заявил на пресс-конференции после поединка с Верховеном, сообщает ТСН.

"Агит Кабайел? Невероятный парень. Такой… тяжелый. Но все обсудим, команда пообщается, организаторы, как дальше будем двигаться", — сказал Усик.

Отметим, что Кабайел после боя Усик — Верховен вышел на ринг и выразил желание провести поединок с украинцем в Германии.

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх также вышел на ринг и заявил, что хочет организовать бой Усика с Кабайелом, а затем реванш украинца с Верховеном.

"Я готов. Я могу подраться с обоими", — ответил Усик.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

