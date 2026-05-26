"Невероятный парень": Усик согласился начать переговоры о следующем бое
Следующим соперником украинца может стать немец Агит Кабайел, который претендует на пояс WBC.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик после победы нокаутом над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном выразил готовность начать переговоры о бое против немца Агита Кабайела, который является обязательным претендентом на пояс WBC.
Об этом украинский боксер заявил на пресс-конференции после поединка с Верховеном, сообщает ТСН.
"Агит Кабайел? Невероятный парень. Такой… тяжелый. Но все обсудим, команда пообщается, организаторы, как дальше будем двигаться", — сказал Усик.
Отметим, что Кабайел после боя Усик — Верховен вышел на ринг и выразил желание провести поединок с украинцем в Германии.
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх также вышел на ринг и заявил, что хочет организовать бой Усика с Кабайелом, а затем реванш украинца с Верховеном.
"Я готов. Я могу подраться с обоими", — ответил Усик.
Обзор боя Усик — Верховен
Усик — Верховен: итоги боя
Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.
Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.
Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.
На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.
По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.
