"Невероятный толчок для пропаганды": легенда НХЛ заявил, что Россия купила допуск к Олимпиаде-2024

Доминик Гашек жестко разнес решение МОК разрешить спортсменам из государств-агрессоров соревноваться на Играх в Париже.

Знаменитый чешский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в очередной раз критиковал Международный олимпийский комитет (МОК), который допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.

По его словам, благодаря этому российские власти во главе с диктатором Владимиром Путиным получили отличную возможность для продвижения своей пропаганды, что несет за собой огромные негативные последствия.

Легенда хоккея также заявил, что принятие решения в пользу атлетов из государств-агрессоров стоило России колоссальную сумму денег.

"Это худшее возможное решение. Это огромные усилия российского правительства, Путина, всех остальных, чтобы вернуть россиян. Вы не представляете сколько это, если конвертировать это в деньги. Это десятки или сотни миллиардов долларов. Это просто невероятный толчок для их пропаганды.

Разрешить российским спортсменам участвовать в Олимпиаде – это то же самое, если бы мы послали им тысячу самолетов и тысячу танков, а может даже больше", – сказал Гашек в интервью Суспільне Культура.

Олимпийские игры-2024 состоятся с 26 июля по 11 августа в Париже.

Российские и белорусские спортсмены на Олимпиаде-2024 смогут выступить только в личных соревнованиях, в то время как команды стран-агрессоров допущены не будут. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, публично поддерживающие войну или имеющие контракты с армиями государств-агрессоров.

Ранее также сообщалось, что российских и белорусских спортсменов не допустили к церемонии открытия Олимпиады-2024.

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