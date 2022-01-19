Невероятный трэш из Англии: футболист влетел в штангу и погнул ворота, на помощь приехал трактор

Матч оказался под угрозой срыва.
Что-то невероятное произошло во время поединка 23-го тура четвертого по силе дивизиона Чемпионата Англии между "Порт Вейл" и "Солфорд Сити".
Так, во время одного из игровых эпизодов защитник "Порт Уэйл" Коннор Холл во время подачи со штрафного настолько отчаянно пытался спасти свою команду от пропущенного мяча, что погнул в ворота. Футболист влетел в штангу своим телом и согнул металлический каркас.
Отремонтировать ворота самостоятельно не удалось. Пришлось вызвать на помощь трактор. Только так штангу выровняли, и матч продолжился.
Things you don't expect to see on a football pitch— Sky Sports Football (@SkyFootball) January 19, 2022
Port Vale's game with Salford был ликвидирован после результатов необходимых repairing! pic.twitter.com/sa0Vdw9R4U
Читайте также:
Даже слетели очки: экс-тренера "Ювентуса" эпически нокаутировал ударом в челюсть соперник в Кубке Италии (видео)
Казус в Кубке Германии: забитый пенальти отменили из-за странного "ляпа" игрока (видео)
"Может ли простудиться пингвин?": английский тренер дал самое забавное интервью в истории футбола (видео)