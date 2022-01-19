Невероятный трэш из Англии: футболист влетел в штангу и погнул ворота, на помощь приехал трактор

Невероятный трэш из Англии: футболист влетел в штангу и погнул ворота, на помощь приехал трактор

Матч оказался под угрозой срыва.

Что-то невероятное произошло во время поединка 23-го тура четвертого по силе дивизиона Чемпионата Англии между " Порт Вейл" и " Солфорд Сити" .

Так, во время одного из игровых эпизодов защитник "Порт Уэйл" Коннор Холл во время подачи со штрафного настолько отчаянно пытался спасти свою команду от пропущенного мяча, что погнул в ворота. Футболист влетел в штангу своим телом и согнул металлический каркас.

Отремонтировать ворота самостоятельно не удалось. Пришлось вызвать на помощь трактор. Только так штангу выровняли, и матч продолжился.

Things you don't expect to see on a football pitch



Port Vale's game with Salford был ликвидирован после результатов необходимых repairing! pic.twitter.com/sa0Vdw9R4U — Sky Sports Football (@SkyFootball) January 19, 2022

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