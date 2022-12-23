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Невероятный удар "ножницами": ФИФА объявила автора лучшего гола ЧМ-2022 (видео)

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
1395
Время на прочтение
1 мин
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Невероятный удар "ножницами": ФИФА объявила автора лучшего гола ЧМ-2022 (видео)

Фото: Associated Press

Взятие ворот произошло еще на групповом этапе.

Международная федерация футбола (ФИФА) определила лучший гол чемпионата мира-2022. Его автором стал форвард сборной Бразилии Ришарлисон.

Бразилец отличился в матче первого тура группового этапа против Сербии.

Нападающий получил мяч в окружении трех защитников после прострела Винисиуса Жуниора и первым касанием обработал мяч, а вторым нанес зрелищный удар боковыми "ножницами", установив финальный счет матча.

Напомним, что сборная Бразилии вылетела из Мундиаля на стадии 1/4 финала, где уступила Хорватию.

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Дата публикации
Просмотры
1395
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