Невероятный удар "ножницами": ФИФА объявила автора лучшего гола ЧМ-2022 (видео)

Взятие ворот произошло еще на групповом этапе.
Международная федерация футбола (ФИФА) определила лучший гол чемпионата мира-2022. Его автором стал форвард сборной Бразилии Ришарлисон.
Бразилец отличился в матче первого тура группового этапа против Сербии.
Нападающий получил мяч в окружении трех защитников после прострела Винисиуса Жуниора и первым касанием обработал мяч, а вторым нанес зрелищный удар боковыми "ножницами", установив финальный счет матча.
Voted by you and only you:— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 23, 2022
@richarlison97 's bicycle kick является одним для книг и вашего Hyundai Goal Of Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9
Напомним, что сборная Бразилии вылетела из Мундиаля на стадии 1/4 финала, где уступила Хорватию.
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