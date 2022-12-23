Невероятный удар "ножницами": ФИФА объявила автора лучшего гола ЧМ-2022 (видео)

Взятие ворот произошло еще на групповом этапе.

Международная федерация футбола (ФИФА) определила лучший гол чемпионата мира-2022. Его автором стал форвард сборной Бразилии Ришарлисон.

Бразилец отличился в матче первого тура группового этапа против Сербии.

Нападающий получил мяч в окружении трех защитников после прострела Винисиуса Жуниора и первым касанием обработал мяч, а вторым нанес зрелищный удар боковыми "ножницами", установив финальный счет матча.

Voted by you and only you:



@richarlison97 's bicycle kick является одним для книг и вашего Hyundai Goal Of Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 23, 2022

Напомним, что сборная Бразилии вылетела из Мундиаля на стадии 1/4 финала, где уступила Хорватию.

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