Невеста Роналду в платье с высоким разрезом сияла на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Невеста Роналду в платье с высоким разрезом сияла на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Джорджина Родригес поразила эффектным нарядом и шикарной фигурой.

Невеста форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес, которая ранее похвасталась аппетитными ягодицами во время купания в море, вновь оказалась в центре внимания. 27-летняя модель не упустила возможности посетить знаменитый Каннский кинофестиваль.

Избранница португальской звезды футбола появилась на красной дорожке в коричневом платье с разрезом от бедра Jean Paul Gaultier. Волосы Родригес собрала в хвост, а непревзойденный образ дополнили серьги в форме кольца.

На кинофестивале Джорджина побывала на премьере фильма-участника основного конкурса "Франция" (France) режиссера Брюно Дюмона.

Образ Родригес ее подписчики в Instagram оценили бешеным восторгом: "Потрясающе", "Невероятная красавица", "Прекрасный вкус, сочетание стиля и красоты", - написали фолловеры Джорджины.

Отметим, что Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей.

Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет.

родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, также сообщалось, что мама мальчика умерла. Но достоверной информации о его маме нет. Летом 2017 года у футболиста родилась двойня - Ева и Маттео, от суррогатной матери.

и от суррогатной матери. А осенью 2017 года Джорджина родила их общую дочь Алану Мартину.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Джорджина Родригес разрезала морские волны в купальнике с глубоким декольте.

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