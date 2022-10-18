Невиданное хамство: в чемпионате Италии футболист умышленно наступил шипами на голову сопернику (видео)

Вопиющий инцидент произошел в матче 9-го тура Серии В (второго по силе дивизиона чемпионата Италии по футболу - прим.) между "Читтаделлой" и СПАЛ.

В компенсированное ко второму тайма время капитан хозяев Симоне Бранка очень грубо повел себя с игроком команды СПАЛ. Сначала он оттолкнул его, а затем намеренно наступил шипами на голову соперника, который в этот момент лежал на газоне.

За такую дикую выходку арбитр наказал нарушителя красной карточкой.

Стоит отметить, что "Читтаделла" доигрывала матч вдевятером. В конце первого тайма с поля был удален еще один игрок хозяев Андреа Данци.

А вот порадовали болельщиков голами команды так и не сумели. Матч завершился нулевой ничьей.

После девяти туров "Читтаделла" с 10 очками занимает 14-е место в таблице Серии В. СПАЛ расположился ступенькой выше, имея такое же количество зачетных баллов.

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