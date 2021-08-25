Невиданный жест щедрости: украинская призерка Олимпиады-2020, не имея собственного жилья, подарила квартиру тренеру

Спортсменка стала на соревнованиях в столице Японии третьей.

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020, украинская борчиха Ирина Коляденко за свое выступление в Токио получила от руководства Киевской области квартиру в Ирпене.

В Instagram спортсменка сообщила, что иметь собственное жилье для нее всегда было мечтой, но она решила подарить квартиру своему тренеру Владимиру Яременко.

"Вчера состоялась еще одно очень важное и такое нужное событие в моей жизни. Губернатор Киевской области Володин Василий Геннадьевич вручил мне ключи уже от моей квартиры в моем городе Ирпень.

Что это значит для меня? Ну, чтобы Вы понимали, у меня даже своей комнаты никогда не было! Так сложилась моя жизнь. Свое собственное жилье - это действительно была моя мечта, не менее желанная, чем олимпийская медаль.

И вот сегодня я держу, право собственности на однокомнатную квартиру на 41 квадратный метр. И уже завтра я могла начать ремонтные работы.

Но.... Но за всеми моими победами, стоит еще один человек. Это мой тренер, с которым я работаю на протяжении восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом на протяжении всего времени.

Да, было нелегко. Ну, чтобы вы понимали, было такое время, что он мне покупал одежду. Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья!

Я очень ценю весь вклад своего тренера в меня. Я понимаю, на какие жертвы он шел ради этой победы. И хотя в нашей стране, к сожалению, тренеров оставляют без внимания, но я все же хочу сказать своему тренеру: "Спасибо!"

И отдать подаренную мне квартиру заслуженному тренеру Украины Владимиру Васильевичу Яременко. Вы ее заслужили! А я продолжаю мечтать и работать над воплощением своей мечты. А Вы мне, как всегда, поможете", - написала Ирина.

Коляденко завоевала олимпийскую "бронзу" в 22 года.

Ирина - призерка Чемпионата мира и чемпионка Европы.

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