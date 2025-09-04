Невызов Ярмоленко и шансы выйти на ЧМ-2026: Ребров дал пресс-конференцию перед матчем с Францией

Сергей Ребров / © УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров дал пресс-конференцию накануне стартового матча квалификации чемпионата мира-2026 против Франции.

"Отсутствие Романа Яремчука и почему не довызвали никого вместо него? Ну как не довызвали, Волошина довызвали. К сожалению, да, Роман получил повреждение в игре за свою команду (Олимпиакос – прим.). Он был очень расстроен. Мы получили все снимки, что у него повреждение, и позволили ему лечиться в клубе.

В каком состоянии остальные игроки? К сожалению, не все готовы, но это не в первый раз у нас много травм. Всегда это случается, но все игроки, которые в расположении сборной, они настроены очень серьезно, и завтра, я уверен, мы дадим бой.

Почему не вызвал Ярмоленко? Потому что на эту позицию очень большая конкуренция. Многие футболисты играют. Сейчас мы вызываем этих игроков, но Андрей – это потенциальный игрок сборной Украины.

Что для меня значит представлять сборную Украины в условиях военного положения? Мы, к сожалению, находимся в этом состоянии уже больше трех лет. Для меня большая честь представлять нашу страну, как и для всех игроков.

Мы всегда благодарим ВСУ, наших защитников. Все, что мы делаем – это для них. Это действительно очень тяжело. Трудно не касательно переездов, логистики. Игрокам трудно понимать, что происходит в нашей стране. У многих из них есть друзья и семьи, которые остались дома. Я думаю, что очень тяжело психологически. Но я вижу, что это придает мотивации игрокам. Когда они выходят на поле с флагом Украины, они чувствуют, для кого они играют.

Поддержка во Вроцлаве будет больше, чем на матче в Испании? Мы уже в третий раз здесь играем. Раньше играли против Англии и Исландии. Всегда ощущали поддержку на всех стадионах. Очень благодарны Польше за помощь в проведении матчей. Чувствуем поддержку поляков.

Верю ли, что сможем выйти из группы, не являясь фаворитами? Не следует думать о том, что может быть в будущем. Нужно готовиться к каждому матчу. Сейчас ко Францим, затем к Азербайджану. Требуется максимальная отдача в каждой игре. Это очень сложно, но я верю в наших ребят. У них есть желания и мотивации. Сделаем все возможное", – сказал Ребров.

Матч Украина - Франция состоится в пятницу, 5 сентября, в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Франция.

После этого сборная Украины во вторник, 9 сентября проведет выездной поединок с Азербайджаном в Баку. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.