Неймар досрочно покинул "Аль-Хиляль": где продолжит карьеру самый дорогой футболист в истории

Звездный бразильский форвард Неймар перестал быть игроком саудовского "Аль-Хиляля".

Как сообщается на официальном сайте клуба, стороны по взаимному согласию досрочно расторгли контракт, который был рассчитан до лета 2025 года.

Неймар стал игроком "Аль-Хиляля" летом 2023 года. Саудовский клуб заплатил ПСЖ за его трансфер в 90 миллионов евро без учета бонусов.

За все время Неймар провел всего 7 матчей (493 минуты) в футболке "Аль-Хиляля", забил один гол и отдал три ассиста.

В этом сезоне бразилец провел всего 2 поединка, в которых результативными действиями не отмечался. В октябре 2024 года он вернулся на поле после тяжелой травмы, из-за которой пропустил больше года. Но уже в начале ноября получил еще одно повреждение.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 32-летний Неймар продолжит карьеру в бразильском "Сантосе", где начал свою карьеру. Нападающий отправляется на родину, чтобы пройти медобследование и подписать соглашение с родным клубом.

Отметим, что Неймар является самым дорогим игроком в истории футбола. В 2017 году он перешел из "Барселоны" в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

За сборную Бразилии Неймар сыграл 128 матчей и забил 79 голов. В сентябре 2023-го он стал лучшим бомбардиром в истории "селесао", обойдя легендарного Пеле.

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