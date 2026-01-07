Неймар официально определился, в каком клубе продолжит карьеру

Неймар / © Associated Press

Бывший форвард "Барселоны" и ПСЖ Неймар продлил контракт с бразильским "Сантосом".

Об этом сообщается на официальных страницах "Сантоса" в соцсетях.

Новое соглашение 33-летнего бразильского футболиста рассчитано до конца 2026 года. Предыдущий контракт закончился 31 декабря 2025-го.

"2025 год был для меня особенным и сложным – временем радости и преодоления препятствий, которые я смог пройти только благодаря вашей любви. 2026 год наступил, и судьба не может быть другой. "Сантос" – это мое место. Вот я дома, в безопасности и счастлив. И именно с ним хочу осуществить остальные свои мечты", – прокомментировал Неймар продление контракта.

В прошлом сезоне бразилец забил 11 голов и отдал 4 ассиста в 28 матчах за "Сантос".

Отметим, что "Сантос" является родным клубом для Неймара. Именно здесь он начинал свою профессиональную карьеру, после чего в 2013 году перешел в "Барселону".

Неймар до сих пор считается самым дорогим игроком в истории футбола. В 2017 году он перешел из "Барселоны" в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

В конце января 2025 года Неймар досрочно покинул саудовский "Аль-Хиляль", куда перебрался летом 2023 года из ПСЖ, и в статусе свободного агента вернулся в "Сантос".

