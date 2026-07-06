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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Неймар расплакался после вылета Бразилии с ЧМ-2026 и завершил карьеру в сборной

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии эмоционально простился с национальной командой.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Неймар

Неймар / © Associated Press

Звездный форвард сборной Бразилии Неймар расплакался после поражения от Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Подопечные Карло Анчелотти потерпели поражение со счетом 1:2. На дубль Эрлинга Холанда "селесао" ответили голом Неймара с пенальти на последних секундах поединка.

После финального свистка Неймар упал на газон и не смог сдержать слез от отчаяния из-за вылета его команды с Мундиаля.

Партнерам пришлось утешать Неймара, который чрезвычайно болезненно воспринял поражение.

Неймар / © Associated Press

Неймар / © Associated Press

Неймар / © Associated Press

Неймар / © Associated Press

Неймар / © Associated Press

Неймар / © Associated Press

Неймар / © Associated Press

Неймар / © Associated Press

Неймар / © Associated Press

Неймар / © Associated Press

Позже 34-летний футболист объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии.

"Я старался и старался. Теперь все кончено. Я начал здесь, здесь и закончил", — цитирует Неймара издание GeGlobo.

На протяжении карьеры Неймар принял участие в четырех чемпионатах мира, сыграв 15 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии — на его счету 80 голов в 130 матчах за национальную команду. Осенью 2023-го он побил рекорд легендарного Пеле, который забил 77 мячей в футболке "селесао".

Сборная Норвегии впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. За путевку в полуфинал "викинги" сразится с победителем матча Мексика — Англия.

Ранее сообщалось, что Роналду сделал важное заявление перед матчем с Испанией в 1/8 финала ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что знаменитый тренер возглавит сборную Германии после провала на ЧМ-2026.

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Дата публикации
Количество просмотров
213
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