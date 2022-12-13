Неймар узнал окончательный приговор суда по делу о мошенничестве во время перехода в "Барселону"

Испанский суд оправдал обвиняемых по делу о мошенничестве во время перехода Неймара из "Сантоса" в "Барселону" летом 2013 года.

Об этом пишет Reuters.

Иск подала бразильская инвестиционная компания DIS, имевшая 40% прав на Неймара. В мошенничестве обвинялись сам футболист, бывшие президенты "Барселоны" Хосеп Бартомеу и Сандро Росель, а также бывший директор "Сантоса" Одилио Родригес.

По утверждению DIS, представители Неймара, "Барселона" и "Сантос" организовали сеть неофициальных платежей, чтобы скрыть реальную сумму, которую каталонцы заплатили "Сантосу" за футболиста. Таким образом, бразильская компания не получила все средства от трансфера Неймара до "Барселоны".

Истец потребовал от суда лишить футболиста свободы на пять лет, а также запретить играть ему в футбол на аналогичный срок. Роселя и Бартомеу спрашивали лишить свободы на 8 лет. Помимо лишения свободы компания требовала выплатить компенсацию в размере 149 миллионов евро.

В октябре прокурор пригласил у суда оправдать подсудимых, поскольку "намека на преступление не было".

Напомним, что Неймар после вылета сборной Бразилии по чемпионату мира-2022 от Хорватии заявил, что задумывается о том, чтобы завершить свою карьеру в национальной команде.

Читайте также:

В сборной Португалии нашли замену Сантушу: предлагают сотрудничество "особому" тренеру

Иранский футболист приговорен к смертной казни — СМИ

Роналду прокомментировал вылет сборной Португалии из ЧМ-2022, опровергнув скандальные слухи о себе