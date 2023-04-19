Неймар во второй раз станет отцом – звездный футболист опубликовал романтические фото с возлюбленной

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар во второй раз станет отцом. Девушка 31-летнего футболиста, модель Бруна Бьянкарди ждет ребенка.

Радостное известие пара сообщила в соцсетях, опубликовав серию трогательных совместных снимков. На фото бразилец чувственно обнимает возлюбленную и целует ее животик, где находится еще не родившийся ребенок.

Неймар и его избранница также рассекретили пол малыша – это мальчик.

"Мы мечтаем о твоей жизни, мы планируем твое появление, и знание того, что ты придешь, чтобы довершить нашу любовь, делает наши дни гораздо счастливее. Ты придешь в замечательную семью, с братом, бабушкой, дедушкой, тетушками, которые уже очень любят тебя! Приходи скорее, сынок, мы с нетерпением ждем тебя!", – написала Бруна в Instagram.

Отметим, что у Неймара уже один ребенок – в августе 2011 года уже бывшая девушка звезды футбола Каролина Дантас родила ему сына.

Неймар и Бьянкарди встречаются с августа 2021 года. Впервые пара появилась на публике зимой прошлого года.

Добавим, что сейчас бразилец восстанавливается после серьезной травмы, из-за которой выбыл до конца сезона.

В этом сезоне на счету Неймара 18 голов и 17 ассистов в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Напомним, Неймар выступает в составе ПСЖ с 2017 года, когда перебрался из "Барселоны". Контракт бразильского футболиста с парижанами рассчитан до конца июня 2025 года.

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