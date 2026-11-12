Нейтральный статус не поможет: Финляндия ограничила въезд для российских спортсменов

Флаги Финляндии на ледовой арене / © Associated Press

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Правительство Финляндии ограничило въезд для российских спортсменов на территорию страны.

Об этом идет речь в сообщении на официальном сайте правительства страны.

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Ограничения касаются всех граждан России, однако у них уточняют положение о запрете спортсменов даже на краткосрочные визы для выступлений — в страну не будут пускать и атлетов, которым был предоставлен нейтральный статус.

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Решение правительства о недопуске россиян в Финляндию было принято 12 ноября. Положение начнет действовать с понедельника 16 ноября 2026 года.

"Пока российская агрессивная война продолжается, российским атлетам нечего делать в Финляндии. Въезд в страну ставит под угрозу международные связи Финляндии", — отметила министр иностранных дел Элина Валтонен.

"Россия использует спорт в качестве инструмента собственной пропаганды и для продвижения целей своей захватнической войны, что противоречит нормам международного права", — добавили в заявлении правительства.

Ранее сообщалось, что Канада не будет выдавать визы россиянам на молодежный чемпионат мира по хоккею.

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