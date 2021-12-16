Незабитый пенальти и добивание на 90+17 минутах: известный арбитр попал в скандал во время матча с участием хозяина будущего ЧМ

Незабитый пенальти и добивание на 90+17 минутах: известный арбитр попал в скандал во время матча с участием хозяина будущего ЧМ

Шимон Марциняк стал главным действующим лицом поединка Кубка арабских наций ФИФА.

В рамках полуфинала Кубка арабских наций ФИФА Катар принимал на своем поле Алжир и потерпел сенсационное поражение.

Поединок оказался по-настоящему уникальным и не менее скандальным. Катарцы на 90+7 минуте сравняли счет, но удержать ничейный результат так и не удалось. Главный арбитр противостояния Шимон Марциняк добавил девять компенсированных минут, но в итоге команды обыграли целых 17.

Более того, судья назначил пенальти в пользу Алжира на 90+17 минуте – голкипер парировал удар, но нападающий Белайли оказался самым быстрым на добивании и вырвал победу своей сборной.

Работа 40-летнего поляка вызвала огромный резонанс. Рефери подозревают скорее не в осуждении хозяев будущего ЧМ, а в возможном желании избежать экстраймов. Летом Марциняк перенес коронавирус, из-за которого был вынужден пропустить Евро-2020. Шимон еще долго жаловался на проблемы с сердцем и резкие приступы усталости, поэтому в этот раз мог просто уберечь себя во второстепенном турнире.

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