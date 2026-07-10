Незабитый пенальти и гол Мбаппе: Франция обыграла Марокко на пути в полуфинал ЧМ-2026

Килиан Мбаппе / © Associated Press

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Сборная Франции обыграла команду Марокко в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026. Поединок на "Gillette Stadium" в американском Фоксборо завершился со счетом 2:0 .

В первом тайме французы полностью доминировали на футбольном поле, но не смогли распечатать ворота соперника.

Уже на 4-й минуте встречи Килиан Мбаппе опасно пробил издали, но голкипер марокканцев Ясин Буну парировал на угловой. После подачи с корнера Дайо Упамекано нанес удар головой, но Буну совершил еще один сейв.

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На 25-й минуте рефери назначил пенальти в ворота марокканцев — Нуссаир Мазрауи сбил Мбаппе в собственной штрафной площадке. Но Мбаппе не реализовал 11-метровый — после его удара в правый нижний угол мяч в руки поймал Буну.

Франция — Марокко / © Associated Press

Франция — Марокко / © Associated Press

Франция — Марокко / © Associated Press

На 32-й минуте уже Усман Дембеле угрожал воротам африканской сборной, но после его дальнего удара мяч пролетел мимо левой штанги.

На 35-й минуте Дезире Дуэ имел отличный шанс выводить французов вперед в счете, однако Буну потянул и его удар низом в левый угол.

В компенсированное к первому тайму время подопечные Дидье Дешама могли все же дожать марокканцев, но выстрел издалека от Люки Диня пришелся в перекладину. Так что сборные Франции и Марокко завершили первый тайм без голов.

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Во втором тайме "Ле Блэ" продолжили давить на ворота соперника и достигли желаемого. На 60-й минуте Дуэ перед штрафной площадкой марокканцев нашел передачей Мбаппе, а тот красиво закрутил мяч в дальний угол.

Франция — Марокко / © Associated Press

Франция — Марокко / © Associated Press

Франция — Марокко / © Associated Press

Для Мбаппе это 8-й гол на этом чемпионате мира, он догнал аргентинца Лионеля Месси на вершине бомбардирской гонки.

Также Мбаппе вплотную приблизился к рекорду Месси по голам на чемпионатах мира — теперь на счету француза 20 забитых мячей на Мундиалях, а у аргентинца — 21.

А уже на 66-й минуте французы увеличили свое преимущество в счете — Дембеле получил мяч от Мбаппе, протянул его до ворот марокканцев и низом метко пробил под правую штангу.

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Франция — Марокко / © Associated Press

Франция — Марокко / © Associated Press

Таким образом, Франция стала первым полуфиналистом ЧМ-2026. В 1/2 финала французы сразятся с победителем матча Испания — Бельгия, который состоится в пятницу, 10 июля, в 22:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Месси расплакался после безумной победы Аргентины над Египтом на ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что тренер сборной Египта жестко разнес судей и ФИФА после матча с Аргентиной на ЧМ-2026.

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