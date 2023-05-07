Незабитый пенальти и победный гол Довбика: "Днепр-1" вплотную приблизился к лидеру УПЛ (видео)

Днепряне всего на два очка отстают от "Шахтера" в борьбе за чемпионство.

"Днепр-1" одержал волевую победу над "Черноморцем" в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Одессе завершился со счетом 1:2 .

Первый тайм прошел без забитых мячей. На старте второй половины встречи "моряки" вышли вперед – Даниил Алефиренко забил гол на 53-й минуте.

Днепряне отыгрались уже спустя четыре минуты – Александр Назаренко отличился после передачи Артема Довбика.

На 63-й минуте команда Александра Кучера получила право на пенальти, но Довбик с 11-метровой отметки не переиграл вратаря одесситов Евгения Паста.

Впрочем, до конца поединка "Днепр-1" таки вырвал победу. На 82-й минуте Довбик забил решающий гол в этой игре, который принес днепровскому коллективу три очка.

Артем Довбик отправился за нереализованные пенальти и забивает свой 21-й гол в чемпионате #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/WiM24e92ju — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 7, 2023

После этого матча в активе "Днепра-1" 57 очков и вторая позиция в УПЛ. Днепряне на расстояние двух баллов приблизились к лидеру чемпионата – "Шахтеру". "Черноморец" (26 пунктов) занимает 11-е место.

11 мая "Днепр-1" доиграет прерванный из-за воздушной тревоги матч 1-го тура УПЛ с "Александрией", после чего команда Кучера 15 мая сыграет с "Минаем".

"Черноморец" 13 мая проведет выездной поединок против "Динамо".

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