Незабитый пенальти и удаление: "Динамо" проиграло второй матч подряд на турецком сборе

Подопечные Мирчи Луческу снова покинули поле без забитых мячей.

Киевское "Динамо" уступило словенскому "Марибору" во втором поединке на зимнем сборе в Турции – 0:2 .

В первом тайме команды голов не забивали. Сразу после перерыва "бело-синие" пропустили – Аляж Антолин пробил точно под штангу.

На 51-й минуте киевляне могли сравнять счет – Владислав Ванат заработал пенальти. Однако реализовать 11-метровый форвард "Динамо" не сумел, отправив мяч мимо ворот.

На 75-й минуте легионер украинского клуба Джастин Лонвейк получил вторую желтую карточку и досрочно ушел с поля. Команды договорились, что его заменит Бенито.

До финального свистка динамовцы так и не сумели отыграться. А вот "Марибор" забил во второй раз – на 79-й минуте голом отличился Иван Брнич.

Это второе подряд поражение подряд "Динамо" на сборах в Турции. В первом поединке команда Мирчи Луческу разгромно проиграла венскому "Рапиду" (0:4).

Далее у киевлян запланирован ряд других контрольных матчей. В частности, соперниками "Динамо" будут австрийская "Аустрия Лустенау" (31 января), болгарский "Лудогорец" (3 февраля) и северомакедонская "Шкендия" (6 февраля).

Первую часть сезона "Динамо" завершило на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 15 матчей. На международной арене киевляне простились с еврокубками, заняв последнее место в группе Лиги Европы.

Свой следующий официальный матч "бело-синие" проведут в рамках чемпионата Украины с "Ингульцом", базовый день тура – 4 марта.

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