Незабитый пенальти Месси и гол в компенсированное время: ПСЖ дожал "Реал" в Лиге чемпионов (видео)

Незабитый пенальти Месси и гол в компенсированное время: ПСЖ дожал "Реал" в Лиге чемпионов (видео)

Ответный матч команды проведут 9 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Парижский ПСЖ обыграл мадридский "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счётом 1:0 .

В первом тайме команды не порадовали болельщиков забитыми мячами. Парижане преобладали соперника в контроле мяча и по моментам, но распечатать ворота Тибо Куртуа никак не удавалось. Лучшие шансы это сделать имели Анхель Ди Мария и Килиан Мбаппе - аргентинец из центра штрафной запустил мяч на трибуны, а реактивный француз проиграл дуэль один на один бельгийскому киперу "сливочных".

После перерыва подопечные Маурисио Почеттино не сбавили обороты и продолжили наседать на ворота "Королевского клуба". Прекрасный шанс открыть счет хозяева получили на 62-й минуте. Карвахаль сбил Мбаппе в собственной штрафной - арбитр назначил пенальти. Однако с 11-метровой отметки Месси не переиграл Куртуа.

И все же, парижане сумели вырвать победу над "Реалом". В компенсированное время Мбаппе прошел оборону мадридцев и безупречным ударом отправил мяч в дальний угол.

Ответный матч между французским и испанским грандами состоится 9 марта в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

На групповом этапе Лиги чемпионов "Реал" занял первое место в группе с "Интером", "Шерифом" и "Шахтером". ПСЖ финишировал вторым в квартете с "Манчестер Сити", "Брюгге" и "Лейпцигом".

В настоящее время "сливочные" возглавляют испанскую Ла Лигу, а парижане уверенно лидируют в Чемпионате Франции.

Читайте также:

Полномасштабная война все изменит: у России могут забрать финал Лиги чемпионов

Интер - Ливерпуль, РБ Зальцбург - Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матче 1/8 финала Лиги чемпионов