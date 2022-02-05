Незабитый пенальти Роналду с игры и длительная серия одиннадцатиметровых: "Манчестер Юнайтед" сенсационно вылетел из Кубка Англии

Незабитый пенальти Роналду с игры и длительная серия одиннадцатиметровых: "Манчестер Юнайтед" сенсационно вылетел из Кубка Англии

"Красные дьяволы" потерпели откровенное фиаско.

"Манчестер Юнайтед" приостановил участие в Кубке Англии.

Так, коллектив Ральфа Рангника в рамках 4-го раунда турнира потерпел неожиданное поражение от представителя Чемпионшипа (второго по силе дивизиона, прим.) - "Мидлсбро". Завершилось основное и дополнительное время со счетом 1:1 , "красные дьяволы" уступили сопернику в серии пенальти (7:8).

Отметим, что открыли счет футболисты "манкунианцев" – на 25 минуте отличился Джейдон Санчо. Забивать "Манчестер Юнайтед" мог и раньше, однако на 20-й минуте Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

Игроки "Мидлсбро" ответили на 68 минуте благодаря усилиям Мэтта Крукса. В серии пенальти, насчитывавшей целых 16 ударов, сильнее оказались гости. "Мидлсбро" реализовал все восемь ударов "с отметки". Что касается "Манчестер Юнайтед", то у них промахнулся Энтони Эланга.

Вашему вниманию видеообзор этой встречи.

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