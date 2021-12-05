Незабитый пенальти стоил победы: "Десна" совершила камбэк, но не осилила последнюю команду УПЛ

Черниговцы и приазовцы забили шесть мячей на двоих.

Черниговская "Десна" сыграла вничью с "Маруполем" в результативном домашнем матче 17-го тура украинской Премьер-лиги - 3:3 .

На 29-й минуте Алексей Кащук вывел гостей вперед. Это был единственный мяч на две команды в первом тайме, а вот после перерыва соперники выдали настоящую голевую феерию.

Сначала на 48-й минуте Кащук оформил дубль, реализовав пенальти. Казалось, что с 0:2 черниговской команде отыграться будет почти невозможно, однако хозяева сподобились на небольшое чудо.

На 51-й минуте Леван Арвеладзе сократил отставание, а уже через шесть минут Владлен Юрченко восстановил паритет во встрече.

На 75-й минуте черниговцы заработали пенальти, но Филипп Будковский не сумел реализовать одиннадцатиметровый, попав в штангу. Через пять минут Викентий Волошин своим голом позволил "Десне" вырваться вперед, но в компенсированное время Кащук оформил хет-трик и спас "Мариуполь" от поражения.

"Десна" (25 очков) осталась на седьмом месте в УПЛ. "Мариуполь" замыкает таблицу с 8 баллами в своем активе.

В 18-м туре, после которого УПЛ отправится на зимние каникулы, команда Александра Рябоконя 10 декабря на выезде сыграет с "Ингульцом", а подопечные Остапа Маркевича в тот же день примут "Днепр-1".

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