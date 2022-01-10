Незабитый пенальти, удаление и семь голов: как "Ювентус" сделал фантастический камбек против "Ромы" в Серии А

"Старая синьора" перевернула все вверх дном за семь минут.
Туринский "Ювентус" в рамках 21-го тура Серии А одержал одну из самых ярких побед в сезоне. Так, "старая синьора" на выезде одолела римскую "Рому" со счетом 4:3.
Первый мяч в этой дуэли зрители увидели уже на 11 минуте, автором этого взятия ворот стал форвард хозяев – Темми Абрахам. Впрочем, через семь минут "Ювентус" благодаря усилиям Пауло Дибалы восстановил паритет. На этом голы в первые 45 минут завершились.
Настоящим ураганом стала вторая половина дуэли. Почти в самом начале тайма, а именно на 48 минуте, "Рома" вышла вперед снова – забил Генрих Мхитарян. Не успели футболисты туринцев прийти в себя, как "волки" в третий раз отличились в сетке ворот их голкипера — автором гола стал Лоренцо Пеллегрини.
Казалось бы, что "Рома" спокойно доведет игру до конца в свою пользу. Впрочем, что-то безумное произошло с 70 по 77 минуты. Именно тогда "Ювентус" трижды умудрился забить в ворота "Ромы" и, как следствие, вырвать невероятную победу в этой перестрелке. За гостей забили Мануэль Локателли, Деян Кулушевски и Маттиа Де Шильо.
Отметим, что "Рома" могла спастись от поражения, однако на 83-й минуте Пеллегрини не забил пенальти. Перед этим "Ювентус" остался вдесятером, ведь вторую желтую карточку перед собой увидел Маттейс де Лигт.
- После этой победы Ювентус набрал 38 баллов и остался на пятом месте в турнирной таблице;
- "Рома", в свою очередь, с 32 очками идет седьмой;
- Следующий матч туринцы проведут 12 января, когда в рамках Суперкубка Италии встретятся с действующим чемпионом внутреннего первенства – "Интером". "Рома", между тем, проведет следующую игру 16-го января. В рамках 22-го тура "волки" дома примут "Кальяри".