Незабитый пенальти, удаление и семь голов: как "Ювентус" сделал фантастический камбек против "Ромы" в Серии А

Незабитый пенальти, удаление и семь голов: как "Ювентус" сделал фантастический камбек против "Ромы" в Серии А

"Старая синьора" перевернула все вверх дном за семь минут.

Туринский "Ювентус" в рамках 21-го тура Серии А одержал одну из самых ярких побед в сезоне. Так, "старая синьора" на выезде одолела римскую "Рому" со счетом 4:3 .

Первый мяч в этой дуэли зрители увидели уже на 11 минуте , автором этого взятия ворот стал форвард хозяев – Темми Абрахам. Впрочем, через семь минут "Ювентус" благодаря усилиям Пауло Дибалы восстановил паритет. На этом голы в первые 45 минут завершились.

Настоящим ураганом стала вторая половина дуэли. Почти в самом начале тайма, а именно на 48 минуте , "Рома" вышла вперед снова – забил Генрих Мхитарян. Не успели футболисты туринцев прийти в себя, как "волки" в третий раз отличились в сетке ворот их голкипера — автором гола стал Лоренцо Пеллегрини.

Казалось бы, что "Рома" спокойно доведет игру до конца в свою пользу. Впрочем, что-то безумное произошло с 70 по 77 минуты . Именно тогда "Ювентус" трижды умудрился забить в ворота "Ромы" и, как следствие, вырвать невероятную победу в этой перестрелке. За гостей забили Мануэль Локателли, Деян Кулушевски и Маттиа Де Шильо.

Отметим, что "Рома" могла спастись от поражения, однако на 83-й минуте Пеллегрини не забил пенальти. Перед этим "Ювентус" остался вдесятером, ведь вторую желтую карточку перед собой увидел Маттейс де Лигт.