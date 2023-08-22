Незадолго до старта в Лиге чемпионов: "Шахтер" подписал еще одного новичка

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании грузинского защитника Иракли Азарова.

Как сообщает официальный сайт "горняков", соглашение с 21-летним игроком рассчитано до 30 июня 2028 года.

Азаров перешел в "Шахтер" из сербской "Црвены Звезды". Сумма трансфера не разглашается.

Иракли является воспитанником академии "Динамо" Тбилиси, за первую команду которого дебютировал в 17 лет и провел 14 матчей (3 ассиста). В январе 2021-го перешел в "Динамо" (Батуми), где сразу стал игроком основы и за полтора года сыграл 65 матчей (4 гола, 10 ассистов).

С сезона 2022/23 выступал в составе белградской "Црвены Звезды" (26 матчей, 3 ассиста). Азаров – чемпион Грузии (2019, 2020, 2021) и чемпион Сербии (2023).

С 2017 года он регулярно вызывался в юношеские и молодежные сборные своей страны, за которые отыграл 38 поединков. Вместе со сборной Грузии (U-21) был участником молодежного Евро-2023. С 2021 года Азаров регулярно вызывается во взрослую сборную Грузии, за которую уже успел провести 12 матчей.

Ранее "горняки" подписали эквадорского полузащитника Дэнила Кастилло, бразильского защитника Педринью Азеведо, бразильского вингера Невертона, израильского защитника Става Лемкина, бразильского полузащитника Эгиналду и украинского защитника Дмитрия Чигринского.

Напомним, "Шахтер", как чемпион Украины, автоматически попал в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24. Своих соперников в основной сетке главного еврокубка донецкий клуб узнает во время жеребьевки 31 августа.

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