"Незаконченное дело": промоутер назвал единственную мотивацию Владимира Кличко вернуться в бокс

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о возможном возвращении Владимира Кличко в профессиональный бокс.

По его мнению, 47-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе готов вернуться на ринг только ради реванша с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

"Владимир Кличко, хоть уже и не мальчик, но все еще в идеальной форме. И в его сердце все еще достаточно огня, чтобы драться. Однако у него есть только одна мотивация – и это тот же человек, который на днях получил рассечение.

Не он сам, а незаконченное дело с ним. Этот человек снялся с прописанного в контракте реванша с Владимиром", – сказал Красюк во время прямого эфира в Instaram.

Напомним, в ноябре 2015 года Владимир Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей и потерял чемпионские пояса по версиям IBF, IBO, WBO и WBA. Боксеры должны были встретиться в реванше, но второй поединок так и не состоялся – сначала британец получил травму, а затем был пойман на допинге.

После поражения от "Цыганского короля" легендарный украинец в апреле 2017 года потерпел поражение нокаутом от Энтони Джошуа, а затем объявил о завершении карьеры.

На профессиональном ринге Владимир провел 69 боев, одержал 64 победы (54 – нокаутом) и потерпел 5 поражений. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015) в супертяжелом весе.

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