Независимо от реванша Усик – Фьюри: промоутер стремится устроить бой Джошуа с "Цыганским королем"

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил о намерениях организовать бой своего клиента с бывшим обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По его словам, это может случиться после реванша между абсолютным чемпионом мира в хевивейте украинцем Александром Усиком и "Цыганским королем".

Причем промоутер заинтересован провести поединок между звездными британцами независимо от того, как завершится второй бой Усик – Фьюри.

"Нам с Джошуа нужно сосредоточиться на следующем шаге. Джошуа хотел бы подраться с Фьюри или Усиком. Если нет, то на следующей неделе может быть принято решение о поединке с победителем боя Хргович – Дюбуа.

Мы хотим провести бой Джошуа – Фьюри независимо от того, проиграет или победит Тайсон в реванше. Я думаю, что мы увидим этот поединок. Очевидно, мы хотим, чтобы Тайсон Фьюри победил (в реванше с Усиком – прим.). Думаю, что он может это сделать, это был бы идеальный сценарий", – сказал Хирн в интервью iFLTV.

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Ранее сообщалось, что Фьюри официально активировал опцию о реванше с Усиком. По словам промоутера Боба Арума, второй бой между украинцем и британцем состоится в конце 2024-го или в начале 2025 года в Эр-Рияде.

Напомним, в ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

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