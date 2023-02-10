НФЛ поддержала Украину во время церемонии вручения наград, показав видеообращение Зеленского

Национальная футбольная лига (НФЛ), высшая профессиональная лига США по американскому футболу, выразила свою поддержку Украине во время церемонии вручения наград по итогам сезона.

Во время мероприятия было показано видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Также церемонию посетили игроки Украинской лиги американского футбола, которые в рядах ВСУ воюют с российскими оккупантами. В их адрес звучали громкие аплодисменты.

"От имени всех, кто борется за свободу Украины и всего мира, я хочу поблагодарить каждого из вас за вашу помощь и поддержку. Сегодня я обращаюсь к вам, пока тысячи наших храбрых мужчин и женщин сражаются на поле боя в Украине.

Среди них на линии фронта есть игроки Украинской лиги американского футбола, которые разделяют любовь к вашей игре. Наша команда, включая этих мужчин, борется за свободу вместе с нашими партнерами. Вместе мы даем надежду всему миру", – сказал Зеленский.

@NFL has committed supporting ukrainian people in the fight for freedom during the course of the 2022 season.



Tonight, что поддерживает culminates в особый момент в #NFLHonors, высокий уровень российского игрока в футболе и сообщения от President Zelenskyy. pic.twitter.com/lfUHkrkSae — NFL Network (@nflnetwork) 10 февраля 2023

Ранее сообщалось, что сборная США решила бойкотировать чемпионат мира по боксу, к которому допустили россиян и белорусов.

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