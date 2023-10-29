"Нганну ограбили": промоутер Джошуа жестко "разнес" Фьюри после победы над экс-чемпионом UFC

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался о победе обладателя титула WBC Тайсона Фьюри над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Хирн резко раскритиковал "Цыганского короля", и считает, что этот поединок должен был выиграть Нганну.

"Я действительно смущен. Не могу в это поверить. Во-первых, чувствую, что Нганну ограбили. Очевидно, что он отправил Фьюри в нокдаун, но на самом деле никто ничего не сделал в бою. Бой был жалким. Но Нганну выиграл.

Не могу поверить, что мы вообще об этом говорим. Говорим о парне, который никогда раньше не боксировал. Уважение Фрэнсису, потому что он был лучше, чем я думал. Но Фьюри выглядел так, будто никогда в жизни не надевал пару боксерских перчаток. Не знаю, это следствие удара или он вообще не тренировался, может, думал о бое с Усиком. Но Тайсон был ужасным", – приводит слова промоутера Matchroom Boxing.

Кроме того, Хирн заявил, что поединок между Фьюри и чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком теперь не представляет интереса и призвал организовать бой "Цыганского короля" против Джошуа.

"Дайте Джошуа выйти и завершить карьеру Фьюри. Нганну заслужил большой поединок. Или дайте Энтони выйти и нокаутировать Фрэнсиса за 3 раунда. Не проблема. Забудьте об Усик – Фьюри, это мертвый бой. Он вообще никого не интересует .

Не могу поверить, что смотрел этот поединок Тайсона с Нганну. Фьюри даже не старался. Нганну был такой усталый, что ему осталось только наступить на него. Фрэнсис выиграл бой с преимуществом в два раунда.

Тот нокдаун – это даже не сильный удар. Он словно скользнул. Не знаю, исчезла ли стойкость Фьюри к ударам, не знаю, что он потерял в боях с Уайлдером. Я уже вам говорил, что люди будут смеяться надо мной, но Джошуа победит Фьюри каждый день и еще дважды в воскресенье. Нокаутирует за 6 раундов. А мы рискуем не получить этот поединок.

Отбросьте все и дайте провести бой Джошуа против Фьюри прямо сейчас. Я вам говорю: Энтони легко одолеет его досрочно и отправит на пенсию", – сказал Хирн.

Ранее сообщалось, что пегендарный Майк Тайсон прокомментировал результат боя Фьюри – Нганну.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей – 94:95, 96:93, 95:94. В третьем раунде боя британец побывал в нокдауне, но сумел подняться и продолжил поединок.

Следующий бой "Цыганский король" должен провести против Усика за звание абсолютного чемпиона хевивейта. Ожидается, что украинец и британец сойдутся в ринге в Саудовской Аравии уже 23 декабря этого года, однако официально дата их битвы еще не была оглашена.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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