"НХЛ больше не рады в Чехии": легендарный хоккеист возмутился участием россиян в матчах в Праге

Знаменитый чешский хоккеист, олимпийский чемпион 1998 года Доминик Гашек раскритиковал НХЛ из-за того, что российские игроки были допущены к матчам регулярного чемпионата, которые состоялись в Праге.

"В прошлые выходные в Праге было сыграно два матча НХЛ. Руководство лиги без уважения отнеслось к позиции нашего Министерства иностранных дел, которое призвало не допускать российских игроков к этим поединкам. Пока нынешнее руководство лиги не уйдет в отставку, а новое руководство не попросит прощения у нашей демократической страны, НХЛ больше не рады в Чехии", - написал Гашек в Twitter.

7-го и 8 октября в Праге состоялись матчи НХЛ между "Нэшвилл Предаторз" и "Сан-Хосе Шаркс", в которых приняли участие российские игроки Яков Тренин и Евгений Свечников.

Ранее Гашек посылал официальные письма в НХЛ с просьбой запретить российским хоккеистам принять участие в матчах в чешской столице, однако лига проигнорировала это обращение.

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