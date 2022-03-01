НХЛ осудила вторжение РФ в Украину и отказалась от сотрудничества: кто еще из спортивных федераций простился с Россией

НХЛ осудила вторжение РФ в Украину и отказалась от сотрудничества: кто еще из спортивных федераций простился с Россией

"Мы перестаем рассматривать Россию как место для любых предстоящих соревнований с участием НХЛ", — заявили в лиге.

Национальная хоккейная лига США осуждает вторжение России в Украину и призывает к мирному решению проблемы как можно скорее.

Об этом идет речь на сайте лиги.

"Мы немедленно приостанавливаем наши отношения с нашими деловыми партнерами в России и приостанавливаем работу наших русскоязычных социальных и цифровых медиа-сайтов. Кроме того, мы прекращаем рассматривать Россию как место для будущих соревнований с участием НХЛ", — говорится в сообщении.

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"Мы также остаемся обеспокоены благополучием игроков из России, которые играют в НХЛ от имени своих клубов НХЛ, а не от имени России. Мы понимаем, что они и их семьи находятся в тяжелейшем положении", — добавляют американские хоккеисты.

Напомним, что Национальная хоккейная лига — первая и самая мощная профессиональная мировая хоккейная лига, объединяющая 32 клуба Северной Америки.