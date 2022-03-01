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НХЛ осудила вторжение РФ в Украину и отказалась от сотрудничества: кто еще из спортивных федераций простился с Россией

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НХЛ осудила вторжение РФ в Украину и отказалась от сотрудничества: кто еще из спортивных федераций простился с Россией

Pexels

"Мы перестаем рассматривать Россию как место для любых предстоящих соревнований с участием НХЛ", — заявили в лиге.

Национальная хоккейная лига США осуждает вторжение России в Украину и призывает к мирному решению проблемы как можно скорее.

Об этом идет речь на сайте лиги.

"Мы немедленно приостанавливаем наши отношения с нашими деловыми партнерами в России и приостанавливаем работу наших русскоязычных социальных и цифровых медиа-сайтов. Кроме того, мы прекращаем рассматривать Россию как место для будущих соревнований с участием НХЛ", — говорится в сообщении.

"Мы также остаемся обеспокоены благополучием игроков из России, которые играют в НХЛ от имени своих клубов НХЛ, а не от имени России. Мы понимаем, что они и их семьи находятся в тяжелейшем положении", — добавляют американские хоккеисты.

Напомним, что Национальная хоккейная лига — первая и самая мощная профессиональная мировая хоккейная лига, объединяющая 32 клуба Северной Америки.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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