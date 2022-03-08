НХЛ приостановила действие Меморандума о взаимопонимании с российской КХЛ

НХЛ приостановила действие Меморандума о взаимопонимании с российской КХЛ

Это может осложнить подписание игроков оттуда.

Национальная хоккейная лига приостановила сотрудничество с российской Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

Об этом сообщает AP.

"НХЛ попросила свои команды прекратить контакты с коллегами из КХЛ и российскими агентами в рамках приостановки действия меморандума о взаимопонимании между лигами".

Они могут продолжать общаться с североамериканскими агентами, сертифицированными Ассоциацией игроков НХЛ, но могут испытывать больше трудностей с выполнением соглашений", — говорится в сообщении.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли подтвердил решение о расторжении соглашения о сотрудничестве в электронном письме Associated Press.

"У нас будет лишь ограниченная контрактная информация по игрокам, которые сейчас или в последнее время играли в КХЛ", — написал Дейли.

В заявлении на прошлой неделе НХЛ объявила, что приостанавливает отношения с деловыми партнерами на русском языке и приостанавливает русскоязычные социальные и цифровые медиа-сайты, включая расторжение соглашения по трансляции НХЛ в России.

Сейчас у НХЛ около 40 игроков российского происхождения.

Напомним, команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Оттава Сенаторз в последних домашних играх сезона будет выстраиваться на ледовой площадке под звуки гимна Украины.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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