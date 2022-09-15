"Ни один из игроков в Россию не поедет": голкипер боснийской сборной категорически высказался о товарищеском матче с РФ

Футбольная Ассоциация Боснии и Герцеговины анонсировала проведение спарринга с командой РФ, который запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге, несмотря на полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

Вратарь сборной Боснии и Герцеговины Ибрахим Шехич признался, что сильно разочарован тем, что кто-то в национальной ассоциации решил провести поединок с футболистами страны-агрессорки.

"Честно говоря, я не могу поверить, что кто-то придумал провести этот спарринг за две недели до решающего для нас матча в Лиге наций. Вместо того, чтобы сосредоточиться на Черногории, мы имеем дело с невероятными вещами".

Честно говоря, чувствую себя ужасно. Я думаю, что это решение не о футболе. Кто просто хотел вызвать споры. Жаль. Скажу вам точно, что ни один из вызванных на ближайшие матчи игроков в Россию не уедет. Даже если бы они хотели, уверяю вас ответственно, клубы не отпустят игроков, потому что они не обязаны отпускать их на товарищеские матчи, тем более что ни ФИФА, ни УЕФА не гарантируют им безопасность в России", — заявил Шехич в комментарии Avaz .

Ранее в УЕФА сообщили, что не возражают против проведения поединка между сборными Боснии и Герцеговины и РФ. Украинская ассоциация футбола (УАФ) требует от УЕФА и ФИФА не допустить проведения матча с участием страны-агрессорки.

В свою очередь лидеры сборной Боснии и Герцеговины уже выразили солидарность с Украиной и заявили, что будут бойкотировать товарищеский матч с Россией.

Напомним, УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, принятое УЕФА 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессорки членства в европейской футбольной организации.

Россияне последний раз провели матч в отборе к ЧМ-2022 в ноябре прошлого года. Тогда они уступили Хорватии 0:1.

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